В Александрове прокурор добился исполнения условий контракта на поставку 70 медицинских кроватей в ГБУЗ ВО «Александровская районная больница». Об этом рассказали в пресс-службе областной

В Александрове прокурор добился исполнения условий контракта на поставку 70 медицинских кроватей в ГБУЗ ВО «Александровская районная больница». Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. По данным надзорного ведомства, больница заключила договор с ООО «Альфа» на закупку 70 кроватей, стоимостью в 6,9 млн рублей, однако в срок изделия не был поставлены. В связи с этим