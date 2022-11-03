Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В Александрове подрядчик сорвал сроки поставки в больницу 70 кроватей. Об этом рассказали в пресс-службе Владимирской областной прокуратуры.Александровская районная больница заключила с ООО «Альфа» договор на закупку коек общей стоимостью 6, 9 млн рублей. Однако в назначенный срок контракт не был исполнен. Компании внесли представление.После вмешательства прокуратуры кровати привезли. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Наверно, погрозили пальчиком.