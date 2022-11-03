Всероссийский мультимедийный марафон «Национальный характер», приуроченный ко Дню народного...

Всероссийский мультимедийный марафон «Национальный характер», приуроченный ко Дню народного единства, состоится 4 ноября 2022 года.Благодаря самым современным технологиям и творческим возможностям региональных компаний холдинга ВГТРК зрители перенесутся на несколько столетий назад, преодолеют 17 миллионов квадратных километров, пройдут сквозь 11 часовых поясов, познакомятся с героями национальных былин и эпосов, легендарными предшественниками и современниками.В День народного единства ВГТРК проведет масштабный телемарафон «Национальный характер». В течение 16-часового эфира — история и современность, традиции и обычаи, выдающиеся личности прошлого и настоящего, высокий дух патриотизма, уникальный культурный код и самобытные черты, формирующие национальный характер граждан великой страны. Филиалы ВГТРК создадут грандиозную этнографическую летопись, которая поможет понять основу и суть нашего культурного кода.Праздничный мультимедийный марафон «Национальный характер» охватит 8 федеральных округов и все региональные филиалы Всероссийской государственной телерадиокомпании. Объединяющим центром, по традиции, станет ГТРК «Самара».Марафон «Национальный характер» начнется 4 ноября в 08:00. Прямая трансляция будет доступна на российской мультимедийной онлайн-платформе «Смотрим» (сайт smotrim.ru).