В Гусь-Хрустальном под стражу взяли местного 28-летнего жителя, обвиняемого в убийстве знакомого, с которым они вместе выпивали. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Владимирской области.

В Гусь-Хрустальном под стражу взяли местного 28-летнего жителя, обвиняемого в убийстве знакомого, с которым они вместе выпивали. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Владимирской области. По версии следствия, 1 ноября обвиняемый выпивал с приятелем. В какой-то момент между ними завязалась драка, мужчина схватил нож и ударил им собутыльника. От полученных ранений тот скончался