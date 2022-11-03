Пациентка была вынуждена покупать препараты за свой счёт.
Больной Паркинсоном жительнице Камешкова отказали в выписке рецептов на льготные лекарства. Подробностями истории поделились в прокуратуре Владимирской области.
Женщина является инвалидом. На основании заключения врача-невролога Областной клинической больницы пенсионерке назначено лечение. Однако льготные рецепты ей не выписали. Пациентка была вынуждена покупать препараты за свой счёт.
Прокурор подал на медиков в суд. В результате Депздрав обязали вернуть женщине потраченные на лечение деньги, а «Камешковскую центральную районную больницу» - обеспечить жительницу бесплатными медикаментами.