Пациентка была вынуждена покупать препараты за свой счёт.

Больной Паркинсоном жительнице Камешкова отказали в выписке рецептов на льготные лекарства. Подробностями истории поделились в прокуратуре Владимирской области.Женщина является инвалидом. На основании заключения врача-невролога Областной клинической больницы пенсионерке назначено лечение. Однако льготные рецепты ей не выписали. Пациентка была вынуждена покупать препараты за свой счёт.Прокурор подал на медиков в суд. В результате Депздрав обязали вернуть женщине потраченные на лечение деньги, а «Камешковскую центральную районную больницу» - обеспечить жительницу бесплатными медикаментами.