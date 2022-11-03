В Собинке прокурором направлено в суд уголовное дело в отношении «настойчивых» воров Двое жителей...

В Собинке прокурором направлено в суд уголовное дело в отношении «настойчивых» воровДвое жителей Владимира обвиняются в совершении кражи в Лакинске.18 августа этого года обвиняемые через окно проникли в помещение, откуда вынесли строительные инструменты. Оставив их возле здания, мужчины покинули место преступления, чтобы отыскать машину для перевозки украденного.Похищенное имущество было обнаружено хозяином, который занес инструменты обратно в помещение, закрыв при этом окно.Вернувшись на место преступления, мужчины, увидев отсутствие украденного, снова проникли в здание через окно, используя орудие взлома – ломик-гвоздодер, откуда вынесли те же строительные инструменты и материалы, после чего скрылись с похищенным. Материальный ущерб составил более 140 тыс. рублей.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Собинский городской суд, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.Фото: Pexels.com