В Санкт-Петербурге в реке Ижора в районе Колпино была обнаружена страшная находка. Во время чистки дна от мусора сотрудники коммунальных служб выловили сумку с человеческими останками. Об ..

В Санкт-Петербурге в реке Ижора в районе Колпино была обнаружена страшная находка. Во время чистки дна от мусора сотрудники коммунальных служб выловили сумку с человеческими останками. Об этом сообщает.Стоит отметить, что в нескольких метрах от реки расположен жилой комплекс. По данным , в воде сумка пролежала около двух недель. Отрубленные женские ноги отправили на экспертизу сотрудники полиции, которые прибыли на место происшествия. , возбуждено уголовное дело.