2 ноября водитель иномарки насмерть сбил девочку и женщину в Раменском городском округе. По данным телеканала , трагедия произошла на трассе Панино – Малино. Приблизительно в 19:30 вечера в ..

2 ноября водитель иномарки насмерть сбил девочку и женщину в Раменском городском округе. По данным телеканала , трагедия произошла на трассе Панино – Малино.Приблизительно в 19:30 вечера в районе деревни Заворово машина наехала на людей, которые двигались по обочине. 73-летняя женщина и ее шестилетняя внучка скончались от полученных повреждений. Об этом сообщают .Водителя направили на медицинское освидетельствование. Устанавливают все обстоятельства аварии, сообщает .