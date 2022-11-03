Инициативу депутатов ГД поддержало Министерство просвещения.

Во Владимирских школах могут ввести основы военной подготовки. Инициативу депутатов ГД поддержало Министерство просвещения.Школьников будут учить обращаться с АК-74 и гранатами, азам военно-медицинской и строевой подготовки, правильно использовать средства индивидуальной защиты. Подростки также будут получать знания о составе и комплектовании армейских подразделений.«Ребята получат ключевые навыки действия в критических ситуациях», - уточнил депутат Владимир Павлов.Предложения включены в проект федеральной общеобразовательной программы. Теперь документ пройдёт общественные обсуждения и антикоррупционную экспертизу.Добавим, что во Владимирской области только в образовательных учреждениях создано 216 военно-патриотических клубов, в которых занимается более 7 тысяч детей.