Ему был 21 год.

В Суздальском районе похоронили погибшего в СВО на Украине Александра Соловьева. Об этом сообщила районная администрация.Закончив 11 классов, он поступил во Владимирский университет на электро-энергетический факультет, но вскоре решил пойти служить в армию. Парень попал в мотострелковые войска. Весной 2021 года Александр подписал контракт.«Только летом 2022 года мы узнали, что наш Саша уже четыре месяца находится в зоне военной спецоперации. Он ничего не сообщал нам, не писал, чтобы не волновать и не беспокоить. Звонил он редко, никогда ни на что не жаловался, о себе почти ничего не рассказывал», - чиновники слова родителей солдата.Их сын погиб 26 сентября в составе штурмового батальона от разрыва мины. Посмертно военнослужащий представлен к ордену Мужества.