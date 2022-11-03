Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Шанс на новую жизнь Возможность работать и начать всё...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Шанс на новую жизньВозможность работать и начать всё заново. Как живут женщины-осужденные в Суздальском исправительном центре?- Митинг патриотовКогда мы едины - мы непобедимы. Во Владимире состоялся митинг в честь грядущего Дня народного единства.- Гостеприимный ВладимирПятьдесят делегаций из разных регионов страны прибыли на фестиваль "Содружество-22". Чем запомнится гостям праздник национальных культур?