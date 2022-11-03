Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Шанс на новую жизнь
Возможность работать и начать всё...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Шанс на новую жизнь
Возможность работать и начать всё заново. Как живут женщины-осужденные в Суздальском исправительном центре?
- Митинг патриотов
Когда мы едины - мы непобедимы. Во Владимире состоялся митинг в честь грядущего Дня народного единства.
- Гостеприимный Владимир
Пятьдесят делегаций из разных регионов страны прибыли на фестиваль "Содружество-22". Чем запомнится гостям праздник национальных культур?