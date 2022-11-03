Теперь в случае необходимости родные бойцов смогут передавать им компактные посылки.

Владимирская область будет еженедельно отправлять дополнительную помощь на фронт. В зоне СВО находится спецпредставитель губернатора, который налаживает в войсках тыловое и техническое обеспечение первой владимирской части.«С 27 по 29 октября на позиции, в опорные пункты и тыл передано: 400 пар зимних берцев, 350 спальных мешков, лекарства, 20 компактных печек, 20 брезентовых малогабаритных палаток, газовые горелки и баллоны, элементы обмундирования, насосы для подъёма воды, бензопилы, дрели, наборы инструментов, доски, алюминиевые котлы, канистры, целлофановая плёнка, одноразовая посуда, а также чай, кофе, вода и сигареты», - уточнили в пресс-службе Александра Авдеева.На передовую отправилось второе владимирское формирование. Вслед за земляками регион собирает конвой с техникой и необходимыми вещами. Владимирская область не реже раза в неделю будет отправлять грузы в зону боевых действий.«Теперь в случае необходимости родные бойцов смогут передавать им компактные посылки», – подчеркнул Александр Авдеев.Адрес полевой почты: В/ч п.п. 11048 (с указанием ФИО военнослужащего).