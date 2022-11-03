2 ноября Губернатор Александр Авдеев заслушал доклад своего специального представителя в...

2 ноября Губернатор Александр Авдеев заслушал доклад своего специального представителя в отмобилизованных формированиях на территории проведения специальной военной операции. По поручению главы региона он налаживал там тыловое и техническое обеспечение первой владимирской части.С 27 по 29 октября непосредственно на позиции, в опорные пункты и тыловую зону владимирским военнослужащим доставлен и передан важный груз, сообщает пресс-служба обладминистрации. В его составе – 400 пар зимних берцев, 350 спальных мешков, лекарства, 20 компактных печек, 20 брезентовых малогабаритных палаток, газовые горелки и баллоны, насосы для подъёма воды, бензопилы, дрели, наборы инструментов (пилы, топоры, молотки, гвозди), доски, алюминиевые котлы, канистры, целлофановая плёнка, одноразовая посуда, а также чай, кофе, вода и сигареты.«Особый акцент сделан на доставку сумок для магазинов, крепящихся на бронежилеты. Это была особая просьба бойцов, и она выполнена в полном объёме – доставлено 1250 таких комплектов, – сообщил спецпредставитель губернатора во владимирской части. – В целом, условия созданы нормальные, горячее питание подвозится на позиции. Учитывая непростые погодные условия, личный состав полностью обеспечен резиновыми сапогами».Александр Авдеев заявил, что на передовую отправилось второе владимирское формирование. Вслед за ним отправится конвой с техникой и необходимыми вещами для организации быта.Владимирская область не реже раза в неделю будет отправлять на передовую грузы дополнительной помощи, отметил губернатор. В прифронтовой полосе подготовлено полковое складское помещение в соответствии со всеми нормативами.Теперь родные бойцов смогут адресно отправлять посылки.Адрес полевой почты: В/ч п.п. 11048 (с указанием ФИО бойца).Фото: пресс-служба областной администрации