Ведомство контролирует 421 дошкольное учреждение, в котором воспитывается более 62 тысяч юных владимирцев.

Владимирский Роспотребнадзор выявил в детских садах региона нарушения в работе пищеблоков, дезинфекции помещений, а также указал необходимость ремонта кабинетов. Ведомство контролирует 421 дошкольное учреждение, в котором воспитывается более 62 тысяч юных владимирцев.Так, в ходе проверок специалисты обнаружили нарушения в технологии приготовления еды, правил обработки продуктов, условий хранения суточных проб, а также недочёты при мытье посуды. Санитарные врачи пришли к выводу, что часть помещений необходимо отремонтировать, а оборудование заменить.Надзорный орган составил 128 протоколов. Общая сумма штрафов составила 730 тысяч рублей. Учреждениям выданы предписания об устранении нарушений.