Сегодня во Владимире открылась областная художественная выставка Прошлое в настоящем. Она...

Сегодня во Владимире открылась областная художественная выставка "Прошлое в настоящем". Она приурочена к Году культурного наследия народов России.Иконы, лаковая миниатюра и знаменитая мстёрская вышивка соседствует с современной одеждой и стеклом из Гусь-Хрустального. Ну, а центральная экспозицию по традиции отдана владимирским живописцам, графикам и скульпторам. Среди них не только уже сложившиеся художники, но и молодые авторы.Дмитрий Холин, председатель Владимирского отделения Союза художников России: "Какой-то ,наверное, взрыв творчества, энергии и , наверное, желание выставляться, выставляться, выставляться, потому что эти 2 года пандемийных, да?!! 2020-21год они немножко нас подкосили, и мы смогли в 2022 году собрать вот такую большую экспозицию!"