Во Владимире стартовал музыкальный фестиваль «Суздаль – Миллениум». Событие приурочено к подготовке празднования 1000-летия Суздаля. Концерты проходят 3 и 4 ноября, в том числе, в рамках

Во Владимире стартовал музыкальный фестиваль «Суздаль – Миллениум». Событие приурочено к подготовке празднования 1000-летия Суздаля. Концерты проходят 3 и 4 ноября, в том числе, в рамках традиционной акции «Ночь искусств». Художественный руководитель фестиваля – Заслуженный артист России, дирижер, пианист Александр Гиндин. Завтра он даст свой сольный концерт в Суздале. Александр Гиндин, Заслуженный артист России, худрук