Накануне в преддверии Дня народного единства во владимирском сквере Патриот собрались сотни ребят...

Накануне в преддверии Дня народного единства во владимирском сквере "Патриот" собрались сотни ребят из военно-патриотических клубов региона. Подробности у Дмитрия Горкина.Показательные выступления камешковского военно-патриотического клуба "Дорогами Победы". Под марш в исполнении оркестра Росгвардии участницы демонстрируют слаженность и работу в команде.Светлана Болтунова, директор департамента образования и молодежной политики Владимирской области:- Я уверена, что День единства позволит нам погрузиться ещё и в историю нашей страны, и воспитать в самых юных наших школьниках уважение, любовь и гордость за нашу страну.По последним подсчётам, в образовательных организациях Владимирской области свыше двухсот патриотических объединений, занимаются в них более 7 тысяч ребят. И с каждым годом желающих становится всё больше. Долг, честь, историческая память, свобода и независимость родины. То, чему учат школьников и студентов, и то, что сплотило страну четыреста лет назад.Николай Чеботаев, заместитель начальника Управления Росгвардии по Владимирской области:- Сегодня в этот памятный день, как в 1612 году, русский народ объединился и не зря победил польских интервентов. Ведь сейчас основную массу наёмников составляют поляки.Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области:- Сейчас этим занимаются наши ребята, наши военнослужащие на Западных рубежах нашей родины, на территории Украины, на территории Донбасса. И в них живёт великий ген - народа-победителя.Праздничный митинг перерос в научную конференцию под названием "Когда мы едины - мы непобедимы". Один из вопросов, который вызывает споры, это с какого возраста стоит начинать военно-патриотическое воспитание? К примеру, в Ковровской школе номер 22 такие уроки проводятся уже с пятого класса.Максим Горчаков, учитель школы №22 г. Коврова:- Такие предметы, как основы начальной военной подготовки, есть такой у нас курс "Я кадет". То есть мы рассказываем и говорим о том, как быть кадетом, устав кадетского класса изучаем. Я считаю, именно с этого возраста надо начинать.Но в одном участники митинга сходятся единогласно - сегодня патриотические клубы набирают популярность среди молодёжи, а значит, за будущее поколение можно быть спокойным.Дмитрий Горкин, Александр Чунаев. «Вести-Владимир»