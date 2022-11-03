ДТП, которое обернулось трагедией. Водитель грузовика сбил пенсионерку при движении задним ходом. В дорожной полиции зафиксировали, что авария случилась 2 ноября, около 10:20. Инцидент

ДТП, которое обернулось трагедией. Водитель грузовика сбил пенсионерку при движении задним ходом. В дорожной полиции зафиксировали, что авария случилась 2 ноября, около 10:20. Инцидент произошел в областном центре напротив дома №5 по улице Гагарина. Олег Лапшин, зам. начальника отдела ГИБДД области Водитель автомобиля ГАЗ 1990 года рождения при движении задним ходом во дворе дома допустил