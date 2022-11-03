С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 176885 владимирцев.

Во Владимирской области 3 ноября выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 9 человек. Ещё 5 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 6 - в Ковровском, по 1 - в Кольчугинском, Селивановском, Вязниковском, Собинском и Александровском, 3 - в Юрьев-Польском, 7 - в Гусь-Хрустальном, по 2 - в Камешковском и Суздальском районах, а также 1 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 176885 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49133 заболевших во Владимире, 20874 - в Ковровском районе и 19136 - в округе Муром.