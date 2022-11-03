9 ноября во Владимирской области зазвучат тревожные сирены, которые станут частью комплекса мероприятий по гражданской обороне, рассказали в пресс-службе регионального МЧС. Сирены взвоют в

9 ноября во Владимирской области зазвучат тревожные сирены, которые станут частью комплекса мероприятий по гражданской обороне, рассказали в пресс-службе регионального МЧС. Сирены взвоют в 10.37, 10.50 и 11.10. В течение трёх минут будет звучать сигнал «Внимание всем!». В ходе первого этапа в регионе проверят план по обороне и защите населения, а во время второго –