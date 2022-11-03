Жители Владимирской области сегодня написали Большой этнографический диктант. Международная акция в...

Жители Владимирской области сегодня написали Большой этнографический диктант. Международная акция в преддверии Дня Народного единства проходит во всех регионах страны. Центральной площадкой во Владимире стала Областная научная библиотека.Татьяна Адулова, директор департамента региональной политики Владимирской области:- Сегодня аншлаг в Областной научной библиотеке. Всего 37 площадок в регионе. Пишут диктант на 37 площадках во всех муниципальных образованиях. Пришлось ещё один зал открывать. Это здорово. Очень много молодёжи участвует в акции. Это тоже очень приятно.Большой этнографический диктант - отличная возможность проверить знания о многонациональной России и родном крае. Сегодняшний этнодиктант состоял из 30 вопросов. Причём 10 из них были посвящены именно Владимирской области. Международная акция "Большой этнографический диктант" проходит под эгидой федерального агентства по делам национальностей. Проект - ещё один вклад в укрепление единства и межнационального диалога. Сегодня диктант написали студенты, ведущие общественники региона, представители областной администрации, а также владимирские журналисты.В числе участников - и Мария Платанюк, руководитель службы информации ГТРК "Владимир". Её репортаж об этнодиктанте - в итоговом выпуске "Вестей".