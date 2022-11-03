Собинский городской суд признал двух граждан Беларуси виновными в серии хищений, в том числе в крупном размере из большегрузов на трассе М-7 «Волга» с общим ущербом в 1,6 млн рублей. По данным

Собинский городской суд признал двух граждан Беларуси виновными в серии хищений, в том числе в крупном размере из большегрузов на трассе М-7 «Волга» с общим ущербом в 1,6 млн рублей. По данным прокуратуры, с сентября 2020 года по май 2021 года осужденные по ночам вскрывали пломбы или разрывали тенты на грузовых авто, припаркованных на автостоянках