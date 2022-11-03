Мобильные приложения стали новым способом взаимодействия с реальностью – люди совершают с их...

Мобильные приложения стали новым способом взаимодействия с реальностью – люди совершают с их помощью покупки, учатся, узнают новости, общаются и …следят за здоровьем. Владимир стал 21-м регионом, где заработало мобильное приложение «К врачу».Записаться к специалисту, посмотреть расписание приема врачей, историю посещений, записи в своей медицинской карте, заполнить дневник наблюдения за здоровьем. Теперь это возможно не только на Региональном портале медицинских услуг (k-vrachu.ru), но и в мобильном приложении «К врачу».Ксения Прус, директор по прикладным проектам ПАО «Ростелеком»:- Мобильное приложение – это цифровой двойник поликлиники в телефоне. В нём очень много функций: от записи к врачу до электронной медицинской карты. Это особенно востребовано в пик сезонных заболеваний. Это уменьшает нагрузку на врачей и очереди в коридорах медучреждений. Что немаловажно, в приложении реализована возможность общения в чате, это поможет жителям области с ограничениями по слуху и речи вызвать врача на дом. Функционал будет расширяться. Уверена, что совсем скоро получение медицинской помощи через цифровые системы станет для нас такой же обыденностью, как и мобильный телефон.При авторизации в мобильном приложении можно внести в картотеку не только себя, но и своих близких. Добавив информацию о своем ребенке, родитель сможет и его записать на прием к врачу. Пользователи могут ознакомиться с протоколами осмотров, вызвать врача на дом, записаться на вакцинацию или на прием к узкому специалисту. В приложении удобно хранить личные и семейные истории заболеваний. Это важно для повышения уровня медицинского обслуживания.Сергей Локтин, пользователь приложения:- На Госуслугах я зарегистрирован давно, а вот с приложением «К врачу» познакомился недавно. Установил себе на смартфон. Очень легко и быстро записался к терапевту — нужно было пройти профосмотр. Вызвала меня медсестра в назначенное время из общей очереди. Без заминок. Для меня, как для работающего человека, это самое важное. Я считаю, что приложением этим будет пользоваться вся моя семья.Мобильное приложение «К врачу» стало одним из сервисов внедряемой единой цифровой платформы здравоохранения области. Все больше медицинских организаций присоединяются к процессу цифровизации, который упростит жизнь и пациентам, и врачам.Наталья Головешкина, Егор Герасимов, «Вести-Владимир»