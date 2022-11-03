МЧС России по Владимирской области обнародовало данные о пожарах, произошедших в регионе из-за нарушений правил эксплуатации печного оборудования в 2022 году. По данным ведомства, за 10

МЧС России по Владимирской области обнародовало данные о пожарах, произошедших в регионе из-за нарушений правил эксплуатации печного оборудования в 2022 году. По данным ведомства, за 10 месяцев произошло уже более 270 таких возгораний, в которых, к сожалению, погибли 13 человек. Так, в ночь с 1 на 2 ноября случился пожар в деревне Зернево на улице