Во Владимирской области выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 3 ноября. На 2 меньше, чем днем ранее. Госпитализировано 12 человек, накануне в больницы обратились 7 жителей

Во Владимирской области выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 3 ноября. На 2 меньше, чем днем ранее. Госпитализировано 12 человек, накануне в больницы обратились 7 жителей региона. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 176 885. В лидерах по заражениям Владимир – 9 заболевших за сутки. На втором месте