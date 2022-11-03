После государственного переворота в 2014 году население Украины уменьшилось на 53,7%, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Политик констатировал, что страна превратилась в колонию США.

После государственного переворота в 2014 году население Украины уменьшилось на 53,7%, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Политик констатировал, что страна превратилась в колонию США."Страна разворована, утрачен промышленный потенциал, тотальная коррупция. Интересы народа не учитываются", – написал Володин в своем .Он отметил, что с 2014 года из страны уехали 10,5 миллиона человек. Кроме того, жители Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей решили воссоединиться с Россией – всего более 11 миллионов человек, уточнил спикер.Для США и ЕС граждане Украины – расходный материал, подчеркнул Володин. По его словам, киевский режим продолжает войну до последнего украинца и ведет к полному исчезновению страны.Ранее Володин поставил власти Украины в один ряд с террористическими организациями. Он напомнил об обстрелах Запорожской и Курской атомных электростанций, убийствах общественных деятелей и недавней диверсии на Крымском мосту.