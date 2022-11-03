Больше всего - в Киржачском районе - 12.

За 10 месяцев во Владимирской области выявлено 55 случаев бешенства животных. Показатель в 2,2 раза превышает прошлогодний.Как рассказали в Роспотребнадзоре, случаи заражения зафиксированы на 14 территориях. Больше всего - в Киржачском районе - 12. В 62% заболевают именно дикие особи. На лис приходится 80%, а на енотовидных собак - 20%. Среди домашних питомцев чаще всего болеют собаки и кошки. По разу бешенство зарегистрировано у коз и овец.Напомним, что бешенство гарантирует летальный исход. Возбудителем является вирус, содержащийся в слюне зверя.Для профилактики необходимо: