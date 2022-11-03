В поселке Полетаево Челябинской области обнаружили труп младенца. Есть вероятность, что ребенка могли задушить, об этом пишет . Обстоятельства гибели новорожденного выясняет полиция. По ..

В поселке Полетаево Челябинской области обнаружили труп младенца. Есть вероятность, что ребенка могли задушить, об этом пишет .Обстоятельства гибели новорожденного выясняет полиция. По подозрению в убийстве задержана мать погибшего мальчика. Как сообщает , дыхательные пути младенца были перекрыты матрасом. Отмечается, что мать оставила ребенка одного, а когда вернулась, он уже умер.