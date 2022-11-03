Житель Мурома обвиняется в разбое в отношении 85-летней пенсионерки Ранее судимый 28-летний...

Житель Мурома обвиняется в разбое в отношении 85-летней пенсионеркиРанее судимый 28-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил ограбить проходящую по улице пожилую женщину.Преследуя пожилую женщину, злоумышленник прошел в подъезд, где она проживает и, воспользовавшись отсутствием её внимания, проник вслед за ней в квартиру. Мужчина нанес пенсионерке удары кулаком в область головы, от которых она упала на пол, после чего похитил хранившиеся на журнальном столике деньги в сумме 20 тыс. рублей, а также 350 рублей из сумки потерпевшей.После ограбления мужчина скрылся. У пострадавшей выявлена закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом правой скуловой кости со смещением отломков, сотрясение головного мозга и повреждения мягких тканей головы.Уголовное дело направлено в Муромский городской суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Фото: Pexels.com