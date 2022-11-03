Опора линии электропередач может упасть со дня на день – с такой жалобой обратились на Шестой канал жители микрорайона Энергетик. На улице Совхозной, у дома №1 опора, состоящая из двух

Опора линии электропередач может упасть со дня на день – с такой жалобой обратились на Шестой канал жители микрорайона Энергетик. На улице Совхозной, у дома №1 опора, состоящая из двух деревянных столбов, буквально разошлась на части. Визуально создается впечатление, что один из столбов висит в воздухе. Железобетонное основание вертикального столба давно развалилось от старости. Фактически