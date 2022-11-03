Большой этнографический диктант сегодня написали жители Владимирской области. Акция в преддверии...

Большой этнографический диктант сегодня написали жители Владимирской области. Акция в преддверии Дня Народного единства прошла во всех регионах страны. Задания диктанта оценила и моя коллега Мария Платанюк.Какой народ использовал "ясное письмо"- сверху- вниз? Как называется город "миллиона роз"? В каком уезде Владимирской губернии находилось Берендеево болото? Большой этнографический диктант- возможность проверить свои знания о многонациональной России и родном крае. "Этноэкзамен" сдали тысячи жителей области. За первой "партой" - и директор департамента региональной политики Татьяна Адулова. "Аншлагу" в научной библиотеке- главной "аудитории" проекта- рада.Татьяна Адулова, директор департамента региональной политики Владимирской области: "Пишут диктант на 37 площадках. Во всех муниципальных образованиях. Пришлось ещё один зал открывать. Это здорово. Очень много молодёжи участвует в акции. Это тоже очень приятно."Желающих написать диктант в "научке" было столько, что большой читальный зал всех не вместил. Для участников пришлось открывать "периодику".Елена Липатова, заведующая отделом продвижения чтения и внешних связей областной научной библиотеки: "Инициирует людей к дальнейшему изучению культуры народов, проживающих на территории Российской Федерации. В сфере костюма, в сфере еды, в сфере национальных обычаев."Международная акция "Большой этнографический диктант" проходит под эгидой федерального агентства по делам национальностей. Проект- ещё один вклад в укрепление единства и межнационального диалога. В числе тех, кто ответил на вопросы о России- студенты, владимирские журналисты, ведущие общественники региона, представители национальных диаспор. Чеченец Абос Уциев и уроженка Башкирии Лиана Ахметшина устроили небольшой "курултай".Абос Уциев, председатель Ассамблеи народов Владимирской области: "Это было интересно. Мы, тем более, вдвоём сейчас. что-то вроде "Что, где, когда?" Мозговой штурм. Было проще соображать."Лиана Ахметшина, руководитель общественной организации "Курултай башкир" Владимирской области: "Допустим, про Берендеево болото - это было так интересно. И логически, думаю, мы вышли на правильный ответ."Вопросов-30. Отведенное время - 45 минут. Кто-то сдал листы одним из первых, кто-то ещё раз перепроверял ответы.Екатерина Новикова, студентка педагогического колледжа, участница Большого Этнографического диктанта: "Сюда я пришла ради интереса, попробовать свои силы, проверить свои знания."Никита Кульшан, участник Большого Этнографического диктанта: "Диктант не такой сложный. Я увлекаюсь историей. Мне всё понравилось. Отличная организация."Каждый участник получил личный номер. По нему можно будет узнать результаты. Они появятся на сайте miretno.ru после 11 ноября. Хотя очевидно, что в этом диктанте важны не отметки. Это ещё один стимул больше узнать о Родине. Большой и малой. И ещё одно доказательство нашего единства. В котором- СИЛА.Мария Платанюк, Семён Карпов "Вести-Владимир"