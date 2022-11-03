С плюса на минус и обратно. Зима постепенно пробует свои силы. Управление гражданской защиты областного центра предупреждает о неблагоприятных условиях: смене температуры от минусовых до

С плюса на минус и обратно. Зима постепенно пробует свои силы. Управление гражданской защиты областного центра предупреждает о неблагоприятных условиях: смене температуры от минусовых до плюсовых значений, образовании на дорогах гололеда. Пешеходов и автолюбителей просят быть предельно внимательными и осторожными. В том числе по возможности воздержаться от дальних поездок, а если отправились в дорогу, стараться