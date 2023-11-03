Во Владимире на Соборной площади будет установлена уникальная звонница Как стало известно, 4...

Во Владимире на Соборной площади будет установлена уникальная звонницаКак стало известно, 4 ноября 2023 года (в День народного единства) в 12 часов дня на Соборной площади будет установлена уникальная звонница из семи колоколов, отлитых в знаменитой мастерской Ильи Дроздихина.Колокольные шедевры являются точными копиями самых известных старинных колоколов.Гости праздника смогут попробовать себя в роли звонаря.Уточняется, что проведение праздничных колокольных звонов стало возможным при поддержке фонда Евфросинии Московской (город Москва) и Международного Союза Православных Звонарей.Фото: мастерская Ильи Дроздихина