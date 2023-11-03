Бывший парень подруги нашел себе новую любовь. Вероятно, девушка очень страдала, потому что ее 18-летняя приятельница решила отомстить влюбленной парочке незаконным способом. Инцидент

Бывший парень подруги нашел себе новую любовь. Вероятно, девушка очень страдала, потому что ее 18-летняя приятельница решила отомстить влюбленной парочке незаконным способом. Инцидент произошел летом этого года. Девушка выпивала во Владимире со своими знакомыми. Вдруг в голову пришла мысль о мести. Вместе с двумя из них она отправилась в Селивановский район, где проживал обидчик. Дома