33-й регион вместе со всей страной написал Большой этнографический диктант. Кого во Владимирской...

33-й регион вместе со всей страной написал "Большой этнографический диктант".Кого во Владимирской губернии называли "березниками"? Как обращаются к мужу якутские женщины? И зачем "сидят на дорожку"? Тридцать третий регион сегодня вместе со всей страной написал Большой этнографический диктант. В областном центре площадками стали Владимирский Государственный Университет, Президентская Академия и Дом Дружбы народов.Павел Зотов, главный специалист Дома дружбы народов Владимирской области:- Наша основная задача, познакомить национальности, которые живут в нашем городе, в нашей стране, а наша страна многонациональна и многоконфессиональна- чтобы мы знали друг друга и это одна из главных задач, которые мы решали при реализации проекта - то есть побольше узнать друг о друге. Народов много а страна одна- вот такой слоган у этого диктанта и он очень важный и правильный в настоящее время.Всего вопросов было тридцать - двадцать общих, и десять - об истории Владимирской области. На выполнение давалось 45 минут. Проверить свои знания также можно онлайн - на сайте "Мир этно точка ру" - до 8 ноября. Результаты Большого этнографического диктанта будут опубликованы 12 ноября. Все участники получат сертификаты.Юлия Козлова, главный редактор газеты "Владимирские ведомости":- Так вопросы составлены, что как-то провоцируют на узнавание уже после того, как ты ушел- погуглить, почитать энциклопедии, с детьми поделиться. Ну надеюсь, что набрала высокий бал- хотя бы больше девяносто. Очень на это рассчитываю, но посмотрим.