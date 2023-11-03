Ученица 3-его класса владимирской школы №19 Эвелина Смесова достойно представила Владимирскую область на Всероссийском конкурсе “Мини-мисс Россия 2023”. Конкурс красоты прошел прошел в

Ученица 3-его класса владимирской школы №19 Эвелина Смесова достойно представила Владимирскую область на Всероссийском конкурсе “Мини-мисс Россия 2023”. Конкурс красоты прошел прошел в Санкт-Петербурге 1 ноября. Эвелина долго готовилась, рассказывает ее мама. Это был дебют не только для девочки, но и для региона. Диана Смесова, мама Эвелины Эвелина очень волновалась. Я ей говорила, что все