Популярный актер находится в отношениях со своей девушкой Сьюки Уотерхаус пять. Стало известно, что Роберт Паттинсон примерит на себя новую роль.
Популярный актер находится в отношениях со своей девушкой Сьюки Уотерхаус пять. Стало известно, что Роберт Паттинсон примерит на себя новую роль.
Знаменитый актер стал популярен благодаря своей роли в фильмах о вампирах "Сумерки". Они были основаны на популярной книжной серии Стефани Майер и сразу же стали хитами среди подростков и молодежи. Роль вампира Эдварда Каллена принесла Роберту Паттинсону мировую известность и миллионы поклонников.
Кроме этого, Роберт Паттинсон также сыграл в других картинах, которые стали популярными у широкой аудитории. Например, он сыграл главную роль в драме "Воды слонам" и в романтической комедии "Помни меня". Оба фильма получили хорошие отзывы от критиков и принесли актеру еще большую популярность.
Личная жизнь Роберта Паттинсона всегда была предметом обсуждения среди его поклонников. Однако актер всегда старался сохранять свое личное в тайне и не делится подробностями о своих отношениях с общественностью. Как известно, долгое время артист встречался с актрисой Кристен Стюарт, с которой познакомился на съемках фильма "Сумерки". Однако спустя четыре года отношений девушка изменила своему возлюбленному.
В 2018 году главный герой фильма "Сумерки" встретил свою нынешнюю девушку, модель Сукки Уотерхаус. Они до сих пор встречаются и часто появляются вместе на красных дорожках и мероприятиях. На днях стало известно, что актер Роберт Паттинсон готовится стать отцом. Как сообщает , возлюбленная знаменитости находится примерно на пятом месяце беременности.
Ранее "Дни.ру" , что звезду фильма "Сумерки" заставили пойти на жертву ради карьеры.