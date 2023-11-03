Политика переизбрал Совет народных депутатов на заседании, которое состоялось сегодня, 3 ноября. Об этом написал губернатор Владимирской области в телеграм-канале. Из поста телеграм-канала

Политика переизбрал Совет народных депутатов на заседании, которое состоялось сегодня, 3 ноября. Об этом написал губернатор Владимирской области в телеграм-канале. Из поста телеграм-канала «Авдеев. О важном» Задач, требующих решения, в районе много. Видна готовность ими заниматься, перенимать лучшие практики, не закрываться от проблемных моментов, а упорно преодолевать трудности и добиваться результата. Важно последовательно держаться этой