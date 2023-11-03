Популярный артист уже давно не выпускает новые песни. Однако многие музыкальные композиции Андрея Губина до сих пор волнуют общественность.

Популярный артист уже давно не выпускает новые песни. Однако многие музыкальные композиции Андрея Губина до сих пор волнуют общественность.Песня "Мальчик-бродяга" стала настоящим хитом и принесла певцу популярность и признание публики. Ее мелодия и слова, написанные самим артистом, стали символом молодости и свободы, а голос Андрея Губина – его неповторимой индивидуальности и таланта.После успеха первого альбома, Андрей Губин выпустил еще несколько пластинок, которые также стали популярными среди слушателей. В его творчестве можно услышать различные стили – от поп-музыки до рок-баллад, что делает его музыку уникальной и разнообразной.Как известно, у Андрея Губина была диагностирована тяжелая болезнь – левосторонняя прозопалгия лица. Певец рассказывал, что сначала не верил в полученную информацию и даже отказывался от лечения. Однако, Андрей Губин смог преодолеть свои страхи и начал бороться с болезнью. В это время он оставил свою музыкальную карьеру и полностью посвятил себя лечению.На днях Андрей Губин ответил на вопрос, украл ли он песню "Мальчик-бродяга". Как известно, артиста неоднократно обвиняли в том, что он своровал музыкальную композицию "Одинокий волк" и переделал ее в свой хит. Так, певец признался, что мог позаимствовать что-то из произведения Сергея Конева."Потом я у него немного позаимствовал из его ''Одинокого волка'', но не сильно. Я уже не помню точно его песню, мне его тот вариант больше нравился", – поделился Андрей Губин.Ранее "Дни.ру" , что обвиненный в домогательствах Андрей Губин взял слово.