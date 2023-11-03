Прошло полгода после того, как Марина Юдашкина осталась без мужа – известного во всем мире модельера. Женщина наконец-то смогла вновь улыбаться.

Прошло полгода после того, как Марина Юдашкина осталась без мужа –известного во всем мире модельера. Женщина наконец-то смогла вновь улыбаться.Марина Юдашкина после уходазнаменитого супруга сконцентрировала внимание на семье. Она помогалавоспитывать внуков, ухаживала за домашними животными, путешествовала. Немолодаяженщина училась жить в новом мире, в котором нет ее любимого мужа Валентина.Отметим, что Марина Юдашкина вновь активно ведет ТГ-канал. Накануне женщина опубликовала фотографию, сделанную наюбилее Тамары Винокур. Многие отметили, что для праздника вдова кутюрье выбралабелый наряд. Ранее в ее гардеробе преобладали темные цвета. Это, в числе прочего,может говорить о том, что она сняла траур."На Юбилее Тамары Винокур! Тамарочкас Днем рождения! Будь счастлива! Всех благ!" – подписала снимок с мероприятияМарина Юдашкина.2 ноября супруга Владимира Винокурапраздновала 70-й день рождения. Она пригласила на праздник самых близких иродных. Среди гостей была и Марина Юдашкина. Семьи дружат не первый год:поздравляют друг друга, поддерживают и в радости, и в печали.Напомним, что Марина Юдашкина допоследних секунд боролась за мужа Валентина. Любовь и поддержка близких – вот то,что чувствовал знаменитый кутюрье на протяжении всего жизненного пути. В этоместь огромная заслуга его жены.В сердцах поклонников таланта модельера оннавсегда останется улыбчивым и немного застенчивым мужчиной, который умелсоздавать красоту. Он одевал звезд отечественной эстрады, спорта. Среди клиентов Валентина Юдашкина Алла Пугачева, Людмила Гурченко, Филипп Киркоров, Татьяна Навка и ещедесятки знаменитостей.