Смотрите в дайджесте:-Автобус с пассажирами попал в аварию при выезде из вокзала Владимира-В Муромском районе опрокинулся автомобиль с тремя пассажирами– В Гороховецком районе водитель

Смотрите в дайджесте:-Автобус с пассажирами попал в аварию при выезде из вокзала Владимира-В Муромском районе опрокинулся автомобиль с тремя пассажирами– В Гороховецком районе водитель Газели пострадал после столкновения с лосем