Смотрите в дайджесте:-Автобус с пассажирами попал в аварию при выезде из вокзала Владимира-В Муромском районе опрокинулся автомобиль с тремя пассажирами– В Гороховецком районе водитель
<a href="https://33live.ru/novosti/03-11-2023-dajdzhest-proisshestviya-03112023.html" target="_blank">Дайджест (происшествия) 03.11.2023</a> - Смотрите в дайджесте:-Автобус с пассажирами попал в аварию при выезде из вокзала Владимира-В Муромском районе опрокинулся автомобиль с тремя пассажирами– В Гороховецком районе водитель
[url=https://33live.ru/novosti/03-11-2023-dajdzhest-proisshestviya-03112023.html]Дайджест (происшествия) 03.11.2023[/url] - Смотрите в дайджесте:-Автобус с пассажирами попал в аварию при выезде из вокзала Владимира-В Муромском районе опрокинулся автомобиль с тремя пассажирами– В Гороховецком районе водитель