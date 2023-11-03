Администрация города предоставила программу мероприятий на праздничные выходные в честь Дня народного единства.

В парке культуры и отдыха «Загородный» с 12:00 пройдёт праздник «Русь жива». Гости смогут поучаствовать в традиционных русских хороводах, попить чай из самовара и послушать концерт с участием ансамблями русской песни из Владимира и Москвы «Околица» и «Белое злато».В Центральном парке культуры в 12:00 всех владимирцев ждут на праздничную программу «В единстве твоя сила, великая Россия». На фонтанной площади парка пройдёт концерт с участием творческих коллективов. Далее дети и их родители смогут познакомиться с играми разных народов. В завершении все желающие смогут раскрасить фрагменты мозаики яркими красками, а затем объединить их в одну картину.На Соборной площади пройдут шапочные бои, стрельба из лука, кулачные бои и многие другие русские забавы. Также будет работать полевая кухня.Полное расписание мероприятий можно посмотреть .