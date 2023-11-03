Один из самых популярных актеров страны Федор Добронравов рассказал, как он приобщился к ремеслу и почему сыновья решили пойти по его стопам.

Один из самых популярных актеров страны Федор Добронравов рассказал, какон приобщился к ремеслу и почему сыновья решили пойти по его стопам.Федор Добронравов – отличный пример трудолюбивогочеловека. Он смог реализовать себя не только в творчестве, но и в качествепорядочного отца большого семейства. О сыновьях, карьере и проблемахсовременного мира актер рассказал в беседе с командой.Самое важное, как считает Федор Добронравов,в жизни любого человека – семья. Это своеобразная основа и творческого успеха,и карьерного взлета. К слову, ему удалось основать целую актерскую династию.Сам Федор Викторович родился в обычной семье: отец был строителем, а мать –работницей хлебозавода."Не думал, что буду артистом. Ямечтал, но думать, что это сбудется, никогда в жизни не думал. Но, наверное,детская мечта была настолько сильна, что как-то Господь управил,как-то нужнуюкнижку, нужного друга, нужный совет, как-то так", – поделился ФедорДобронравов.Стоит отметить, что оба сынаДобронравова пошли по его стопам. Сейчас Виктор и Иван востребованы в кино итеатре. Они подарили отцу трех внучек и одного внука. Дедушка мечтает, чтобымалыши продолжили актерскую династию.В интервью Федор Викторович раскрылсекрет воспитания детей. Он считает, что необходим пример родителей. Только такподрастающее поколение сможет впитать важные основы успешной жизни. При этом не стоит пугатьсяошибок, которые совершают дети. По словам актера, рано или поздно любой ребенокнаступит на свои грабли.Напомним, что Федор Добронравов смогнакопить внушительный творческий багаж. У него десятки ролей в кино и театре.Он пробовал себя в дубляже, озвучивании мультфильмов. Принимал участие вразвлекательных шоу и концертах. В марте 2011 года получил звание народногоартиста РФ.