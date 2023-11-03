На днях прошел благотворительный аукцион Люси Чеботиной. На нем Филипп Киркоров купил себе Примадонну.
На днях прошел благотворительный аукцион Люси Чеботиной. На нем Филипп Киркоров купил себе Примадонну.
С детства будущий певец проявлял талант к музыке и в 5 лет начал заниматься вокалом. Слава к артисту пришла почти сразу. Сначала он выступал на концертах своего отца, а немного позже уже начал сам колесить по миру со своими песня. В начале творческого пути исполнитель выступил на концерте Аллы Пугачевой, представив песню "Не смотри ты на часы". Судьбоносное знакомство и талант Филиппа Киркорова проложили ему дорогу в мире отечественной эстрады.
Сейчас знаменитый певец часто становится объектом критики из-за своего экстравагантного образа и скандальных высказываний, его талант и профессионализм не вызывают сомнений. Он продолжает радовать своих поклонников новыми альбомами и концертами, доказывая, что он по праву заслужил звание "короля эстрады".
На днях популярный артист посетил благотворительный аукцион Люси Чеботиной. Как сообщает , собранные на мероприятии деньги будут направлены на помощь фонду "Ты супер!". Так, Филипп Киркоров стал обладателем Примадонны. Он выиграл аукцион и приобрел произведение с символичным названием за 700 тысяч рублей.
Ведущие благотворительного аукциона принялись поздравлять короля эстрады с пакупкой. Люся Чеботина отметила, что картина отлично впишется в интерьер Филиппа Киркорова.
"Картина "Примадонна" должна быть только у него, только у короля", – поделились ведущие.
Ранее "Дни.ру" , что юный фаворит Филиппа Киркорова готовится стать отцом.