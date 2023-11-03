Через платформу решаются вопросы уборки, эксплуатации лифтов и другие проблемы.

Через платформу решаются вопросы уборки, эксплуатации лифтов и другие проблемы.Каждый день платформа "" помогает решить в среднем 400 заявок от москвичей. За годы работы сервиса жители столицы направили более 10 тысяч запросов по вопросам уборки, 60 тысяч заявок по экплуатации лифтов, 30 тысяч – о неисправной двери в подъезде.Сообщить о неполадках можно на сайте "Электронного дома" или при помощи мобильного приложения. Новый запрос на устранение проблемы создается в разделе "Заявки". Система предложит указать тип объекта и описать ситуацию.Москвичи могут обратиться по вопросам содержания подъезда, состояния асфальта на придомовой территории, содержания зеленых насаждений во дворе, уборки снега, временном скоплении воды в осенний или весенний периоды и другим проблемам.Отслеживать статус заявки можно на сайте или в мобильном приложении. В среднем на решение вопроса уходит от одного до семи дней.За три года существования сервиса к нему подключилось 34 тысячи многоквартирных домов. На платформе прошло 10 тысяч общих собраний собственников жилья, более трех тысяч опросов. Пользователи подали 450 тысяч заявок на устранение неисправностей.В "Электронном доме" появилась возможность оставить заявку на . Для этого нужно одобрение не менее двух третей собственников жилья. Специалисты смонтируют устройство бесплатно в течение максимум пяти дней.В прошлом году на платформе гостевого доступа для родственников или арендаторов. Такое право могут предоставить только собственники жилья или прописанные в квартире.