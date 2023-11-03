Из Владимирской области в зону специальной военной операции направили новую партию гуманитарной...

Из Владимирской области в зону специальной военной операции направили новую партию гуманитарной помощиВ зону специальной военной операции для наших земляков сегодня направили новую партию гуманитарной помощи. Бойцам передадут маскировочные сети и халаты, изготовленные волонтёрами. На нужды фронта тысячи людей работают ежедневно.- Она крепится к дрону Мавик. Оператор нажимает на кнопку, открывается система сброса, граната падает, хвостовик стабилизирует, как оперение у стрелы. Аэродинамика, все дела. Граната падает вертикально вниз.Накольник затем активирует взрыв гранаты напрямую. Владимир - студент 3 курса ВлГУ увлекается наноинженерией. Рассказывает о макете ВОГ-17. Его, как и хвостовики и накольники, изготавливают на 3д принтере из высокопрочной пластмассы. А затем слайсер - компьютерная программа преобразует виртуальную модель в машинный код. На базе волонтерского центра Рокот-33 для фронта уже изготовили более 70 тысяч таких деталей.Также, объединив усилия с благотворительным фондом "Близкие люди", волонтеры по запросу наших бойцов отправили на передовую 100 маскировочных сетей и 100 халатов.Елена Гаранина, заместитель руководителя благотворительного фонда "Близкие люди":- Мы должны откликаться.Это наш долг, это наша совесть и поэтому, мы заказ этот большой взяли, а для того, чтобы его выполнить, нам, слава Богу, пришлось объединиться.Общую Победу приближают вместе. В тылу, на благо фронта, волонтёры трудятся ежедневно. Среди них дети, подростки, родственники защитников.Полина, волонтер:- Мы ходим сюда классом раз в неделю. По желанию, но мне просто очень хочется помочь.Иван, волонтер:- Сейчас плетем маскировочные сети, которые вешаются на танки, и прикрывают, маскируют позиции.Марика уже полгода шьет одежду для бойцов. Говорит, если постараться, то можно изготовить куртку за 2 дня. На передовой сейчас её сын. Изредка получает от него сообщения.- Эти весточки. Это весточки радости. Мама, не волнуйся, у меня все хорошо.В фонде "Близкие люди" изготавливают маскировочные халаты, а в Рокот-33 заняты сетями. Плетут их строго по техзаданию. Время производства каждой индивидуально, зависит от размеров и техники.Наталья Соловьева, представитель "Рокот- центра"- Мы решили помочь, Это наши земляки из 252 полка. У нас 23 пункта по области, которые плетут маскировочные сети. Много рук не бывает, потому, что заявки растут.Содействие оказывают и все районы региона. К примеру, изделия предприятия из Вязников помогают в маскировке позиций российских военнослужащих.Сергей Радкевич, директор предприятия (г. Вязники):- Чем Южнее, тем меньше снега, поэтому мы разработали двухслойный материал, один слой, это когда снег выпал. Так называемый материал грязный снег.Отправка гуманитарной помощи на фронт в нашем регионе проводится регулярно. В этот раз на передовую направили более 2 тонн такого важного груза. Из дома.Полина Лаптева, Александр Чунаев, "Вести- Владимир"