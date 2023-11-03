Год назад популярный тиктокер и кумир молодежи Даня Милохин со скандалом улетел из России, подвел наставников, коллег и друзей. Сейчас у него новая жизнь, полная немыслимых амбиций.

Год назад популярный тиктокер и кумир молодежи Даня Милохин со скандалом улетел из России, подвел наставников, коллег и друзей. Сейчас у него новая жизнь, полная немыслимых амбиций.Из белокурого мальчика с задорным нравом и детдомовским прошлым Даня Милохин превратился в успешного блогера, медийную личность, музыкального исполнителя и даже фигуриста. Россия с изумлением смотрела шоу Первого канала, где звездный юноша катался в паре с олимпийской чемпионкой. Однако осенью 2022 года Даня Милохин разорвал контракт и сбежал в ОАЭ, объясняя, что "просто устал".Первое время российский кумир шоу-бизнеса пережил немало испытаний. Тиктокерша Дина Саева заявляла, что рванувший с Первого канала паренек попросился пожить в ее апартаментах в Дубае. Спустя время Даня Милохин по-прежнему стал искать поддержки у эмигрировавших из России товарищей по несчастью, а недавно и вовсе вернулся в Россию, но радушно она его не встретила.Тогда знаменитый беглец вновь метнулся в Эмираты и решил перевернуть свою судьбу. Творческому самовыражению он предпочел спортивные бои. Теперь изменившийся Даня Милохин грезит стать профессионалом в этом деле и выйти на мировую арену.Подробности объявил телеканалу приемный отец блогера. По его словам, популярный юноша бредит "мужским спортом" и выкладывается на полную, чтобы достичь высокой цели.Судя по комментарию, эта одержимость достигла апогея. "Говорит: "Ложусь с этим и встаю". Каждый день тренировки, учит английский", — рассказал близкий человек про Даню Милохина.Даже если хороших наставников по боевым искусствам у звездного парня нет, наверняка ему помогает тестостерон, о котором пишет сайт . Этот гормон отвечает за наращивание мышечной массы.Ученые выяснили, что физическая активность людей положительно влияет на их доходы. Данные приводит сайт . А ведь Даня Милохин как раз и ориентирован на обогащение: роскоши за пределами России он еще не нажил, но процветание не за горами.