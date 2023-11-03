Популярная певица отправилась на отдых со своим возлюбленным. Клава Кока поделилась откровенными снимками со своими подписчиками.

Популярная певица отправилась на отдых со своим возлюбленным. Клава Кока поделилась откровенными снимками со своими подписчиками.Настоящий успех пришел к Клаве Коке в 2016 году, когда она выпустила песню "Я устала". Она стала настоящим прорывом для певицы, а клип на музыкальную композицию получил миллионы просмотров в интернете. С тех пор Клава Кока выпустила множество хитов, среди которых "Зая", "Краш", "Покинула чат", "Сорвалась" и другие.Сегодня Клава Кока продолжает радовать своих поклонников новыми песнями и концертами, покоряя сердца не только российских слушателей, но и зрителей по всему миру. Ее талант, яркий образ и сильный характер делают ее одной из самых популярных и востребованных певиц в России.Как известно, недавно артистка наконец вступила в отношения. Исполнительница нашла любовь в шоу на телеканале "Пятница!". Со своим избранником Клава Кока находится в отношениях уже на протяжении пяти месяцев. Их союз считается одним из самых гармоничных в мире российского шоу-бизнеса.На днях артистка вместе со своим возлюбленным отправилась на отдых. Пара предпочла понежиться на солнце на Мальдивах. В своем микроблоге звезда похвасталась своей потрясающей фигурой с подписчиками. Она предстала перед публикой в белоснежном купальнике, а образ артистка дополнила кружевом, которое слегка прикрывало оголенное тело.Парень Клавы Коки поспешил отреагировать на ее откровенные снимки в Сети. Под публикацией звезды он оставил комментарий."Подскажите, на какую приманку клюет такая рыбка", – написал возлюбленный Клавы Коки.Ранее "Дни.ру" , что Клава Кока сделала заявление о беременности.