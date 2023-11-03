В пятницу, 3 ноября, очередная группа из 14 добровольцев из разных районов 33-го региона отбыла для прохождения воинской службы по контракту.

В пятницу, 3 ноября, очередная группа из 14 добровольцев из разных районов 33-го региона отбыла для прохождения воинской службы по контракту. Об этом сообщила администрации Владимира.Храбрых мужчин торжественно провожали в Доме культуры молодёжи, где собрались родственники и друзья бойцов, представители органов власти, военкомата и общественных организаций. Земляков напутствовали и желали вернуться домой живыми и невредимыми.В своём обращении ветеран Вооруженных Сил РФ, генерал-лейтенант Геннадий Сынков посоветовал контрактникам проявлять бдительность и чётко выполнять приказы командиров. Отмечается, что сперва владимирские воины попадут в учебные подразделения Минобороны.