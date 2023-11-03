Новые группы добровольцев из Владимирской области заключили контракты с Министерством...

Новые группы добровольцев из Владимирской области заключили контракты с Министерством обороныНовые группы добровольцев заключили контракты с Министерством обороны. Наших земляков провожали представители Правительства региона, военного комиссариата, волонтеры, родные и близкие.Контрактников напутствовал контр-адмирал в отставке Геннадий Жерин. Владимирские школьники и студенты пришли поддержать боевой дух и прочитали патриотические стихи. Прозвучал марш "Прощание славянки". Владимирских бойцов ждет обучение, потом они отправятся в зону СВО. Один из них - Владимир из Вязников, продолжает дело своих отца и брата.Владимир:- Старший брат Андрей уехал на СВО. Он уже находится там полтора месяца, служит на второй линии фронта. И наш отец - прапорщик танковых войск, мы продолжаем это. Идти защищать. Даже не то, чтобы защищать нашу Родину, она здесь, в принципе. Мы едем освобождать Украину. Фашизм весь убирать.